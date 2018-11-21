Коалиция США разбомбила больницу в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по больнице в сирийском городе Хаджин, сообщают местные источники.

Больница уничтожена, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал Ikhbariya.

Напомним, Хаджин и окрестности регулярно подвергаются ударам ВВС коалиции. США и их союзники оправдывают это помощью отрядам «Сирийских демократических сил» в борьбе против террористической организации «Исламское государство*».