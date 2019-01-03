Жертвами авиаудара международной коалиции в Сирии стали 11 членов одной семьи

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4 января, пятница | Последнее обновление — 00:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Помпео прокомментировал реакцию России на ультиматум США по ДРСМД
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»
По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году
Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков
Кто и как отбирал Прибалтику у России
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Государство использует китайский метод для отбора людей во власть
Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране, начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
На Новый год Донецк живет, надеется и радуется
Андрей Бабицкий, журналист
В Донецке новый год отмечают так же, как и в российских городах. Может быть, чуть отчаянней и веселее, поскольку праздник дает возможность хотя бы на время забыть об усталости и раздражении. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
У немцев украли Новый год и Рождество
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На улицах немецких городов рождественские ярмарки огорожены бетонными надолбами, как в войну. На входе стоят полицейские, а огни ярмарок гаснут рано вечером, дабы не раздражать новоприбывших своим слишком христианским видом. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
Как Путин исполняет желания детей
Обсуждение: 4 комментария
После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом
За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушенияПодробности...
Мировые столицы украсились елками
Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огнейПодробности...
Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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