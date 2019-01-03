Жертвами авиаудара международной коалиции в Сирии стали 11 членов одной семьи

Авиация международной коалиции нанесла удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которого стали 11 членов одной семьи, сообщают местные источники.

Удар был нанесен по домам в деревне Шаафа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.