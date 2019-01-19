Сирия потребовала от ООН остановить авианалеты западной коалиции

СБ ООН должен принять меры, чтобы остановить авианалеты возглавляемой США международной коалиции на мирные селения в провинции Дейр-эз-Зор, заявил МИД Сирии.

Дамаск подчеркнул, что «агрессивные нападения» ВВС западной коалиции «попирают суверенитет» Сирии, «ведут к гибели мирных граждан и разрушению хозяйственной инфраструктуры», передает ТАСС.

Поводом для обращения стал удар коалиции по селению Багоз-Фаукани. Погибли более 20 человек, включая женщин и детей.

В результате удара есть тяжелораненые, поэтому число жертв может возрасти.

Сирийская сторона подчеркивает, что в момент атаки мирные жители пытались покинуть территорию, которую контролирует террористическая организация «Исламское государство*».

В конце 2018 года глава американского государства Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Однако уже в первых числах января хозяин Белого дома заявил, что никогда не обещал, что США уйдут из Сирии быстро.