В УФСИН объяснили размещение арестантов в башне «Бутырки» времен Пугачева

Заключенных разместили в одной из башен СИЗО «Бутырка» из-за переполненных камер и необходимости высвобождать их для ремонта, сообщил глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения», – пояснил Цыганков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это временная мера, она связана с тем, что в здании, построенном в 1771 году, проводится ремонт, требующий поэтапного освобождения действующих камер.

Цыганков добавил, что по факту публикаций проводится служебная проверка, в ходе которой проинспектируют условия содержания арестованных в «Бутырке».

Ранее в среду сообщалось, что в башню «Бутырки» времен Емельяна Пугачева посадили арестантов.