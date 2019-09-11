В башню «Бутырки» времен Пугачева посадили арестантов

Двое арестантов обнаружились в старинной башне московского СИЗО «Бутырка», хотя башня считалась наблюдателями неэксплуатируемой, сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Мельников пояснил, что есть «четыре старинные башни». В той, где «был заключен Емельян Пугачев», находится музей. Три оставшихся «были закрыты несколько лет назад», передает ТАСС.

ОНК получила информацию о том, что в одной из башен содержатся арестанты. Члены ОНК в ходе проверки действительно нашли «в одной из ранее закрытых старинных башен» двух арестантов, «подозреваемых в разбое».

Арестанты находились в камере, площадь которой составляет около 4 кв. м. В камере есть двухъярусная кровать и «чаша Генуя» – напольный унитаз без сидения, «не соблюдаются условия приватности». Кроме того, «из сломанного смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода».

Мельников рассказал, что «стены в камере обшарпанные, а с этажа на этаж ведет крутая чугунная винтовая лестница». По его словам, «непонятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно».

Мельников также сообщил, что в «Матросской тишине» также обнаружились использующиеся «казематы» – «полуподвальные помещения с плесенью на стенах и грибком, а также чашей Генуя вместо нормальных унитазов». При этом камеры располагаются рядом «с туберкулезным блоком».

По его словам, таких камер в СИЗО около 10, их вместимость – 6-12 человек.

«Ни в одном из СИЗО» руководство не смогло объяснить, почему используются закрытые камеры, пригодные только для эксплуатации в качестве складских помещений.

ОНК «оставила рекомендации о недопустимости эксплуатации данных камер».