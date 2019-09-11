На Украине назначен главный военный прокурор

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором, сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Генеральный прокурор <...> подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора – главным военным прокурором», – говорится на сайте ведомства.

Виктору Чумаку 61 год. До 1999 года работал в национальной академии государственной пограничной службы. Также он являлся народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года работал в должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, а с 2014 года – зампредседателя комитета Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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