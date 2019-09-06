Зеленский назначил главой Запорожской области бизнесмена

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил бизнесмена Виталия Туринка председателем Запорожской областной госадминистрации.

«Это специалист, которому мы доверяем, надеемся и на вашу поддержку. Не сомневаюсь, что он проявит себя в должности председателя Запорожской облгосадминистрации», – цитирует ТАСС первого заместителя офиса президента Сергея Трофимова.

В свою очередь, Туринок назвал приоритетом в работе преодоление коррупционных схем в работе чиновников, а также развитие инфраструктуры.

По информации СМИ, 45-летний бизнесмен ранее не работал в государственных структурах. Он является владельцем компании «Ровенский домостроительный комбинат».

Кроме того, Туринок является совладельцем «Волиньферрометал», занимающейся сдачей в аренду недвижимости и торговлей металлоломом, «Интертрейд» – по производству бетона, «Вестпром», которая работает в сфере оптовой торговли древесиной.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Зеленский выбрал свое «правительство Гайдара».

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