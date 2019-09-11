МиГ-31БМ экстренно сел в Перми из-за возгорания

Военный истребитель МиГ-31БМ совершил аварийную посадку на аэродроме Большое Савино в Пермском крае.

Как сообщил источник в силовых структурах региона, причиной экстренной посадки стало возгорание, передает ТАСС.

Самолет благополучно совершил посадку на аэродроме. В результате инцидента никто не пострадал.

Пресс-служба Центрального военного округа с среду утром сообщила о завершении учений по комплексному боевому применению сверхзвуковых высотных истребителей МиГ-31БМ и Су-34 в Пермском крае и Челябинской области.

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ оснащены модернизированной радиолокационной системой «Заслон-АМ». Дальность обнаружения целей достигает 320 километров, поражения – 280 километров. МиГ-31БМ способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.

Ранее в Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.