Ким Чен Ын проконтролировал испытания «сверхбольшой» РСЗО

В Северной Корее прошли новые испытания «сверхбольшой» РСЗО, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во вторник «вновь проконтролировал испытательные запуски сверхбольшой» РСЗО, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Он сказал, что в ходе проверки оценивалась способность РСЗО вести боевые действия. Также проведена проверка траектории, точности и способов наведения.

При этом ЦТАК не сообщает о результатах испытаний.

Накануне Южная Корея сообщала, что КНДР провела очередной запуск неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Напомним, в августе был опубликован снимок «сверхкрупной» ракетной пусковой установки. КНДР проводит регулярные запуски с конца июля. Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая, передает РИА «Новости».

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