Подросток в Сургуте наставил пистолет на родителей из-за нежелания идти в школу

Подросток в Сургуте угрожал родителям пневматическим пистолетом, так как не хотел идти в школу.

«Сегодня утром в полицию Сургута поступило сообщение о конфликте между родителями и их 16-летним сыном. Подросток состоит на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере ), он не хотел идти в школу и угрожал родным пневматическим пистолетом», – сообщил представитель УМВД РИА «Новости».

Он уточнил, что родителям удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, однако полицейским удалось его найти.

«В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит», – добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что подросток в Зеленограде покончил с собой во время школьной линейки.

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