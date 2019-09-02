Подросток в Зеленограде покончил с собой во время школьной линейки

В московском административном округе Зеленоград школьник покончил с собой во время праздничной линейки.

По информации источника «Интерфакса», это произошло в одном из 12 административных округов Москвы – Зеленограде.

В свою очередь источник РИА «Новости» в правоохранительных органах столицы сообщает, что «тело 14-летнего подростка, который утром ушел в школу, нашли недалеко от дома. По предварительным данным, он покончил с собой».

Обстоятельства инцидента уточняются, подчеркнул источник.

Ранее СМИ сообщили, что тело мальчика нашла местная жительница. Она шла домой мимо школы, где как раз началось торжественное мероприятие.