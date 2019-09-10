Подведены итоги губернаторских выборов на Сахалине

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко после обработки 100% протоколов сохранил 56,15% голосов на досрочных выборах главы региона, заявил зампредседателя регионального избиркома Павел Сиваконов.

«На заседании во вторник мы утвердили итоги голосования на цифровых избирательных участковых в Москве. Таким образом, обработаны все 100% бюллетеней, заполненных сахалинцами и курильчанами на голосовании по досрочным выборам губернатора области 2019 года», – передает РИА «Новости» слова Сиваконова.

Он добавил, что после подсчета 100% протоколов Лимаренко сохранил 56,15% голосов, представитель КПРФ Алексей Корниенко набрал 24,21%, у руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флеера – 7,64%, у Дмитрия Зенкина от «Коммунистов России» – 5,91% и у Дмитрия Кочергина, представляющего «Коммунистическую партию социальной справедливости» – 2,25%.

При этом явка по региону составила 37,37%.



По словам Сиваконова, решение об итоговом подсчете будет принято в среду.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Напомним, в понедельник Сиваконов заявил, что Лимаренко после обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.

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