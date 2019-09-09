Лимаренко победил на выборах главы Сахалинской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко после обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы региона, сообщил заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов.

«Завершились выборы губернатора Сахалинской области, оглашу предварительные итоги, мы ждем еще информацию на цифровых избирательных участках в Москве. (...) Наибольшее количество голосов было отдано Валерию Лимаренко – 78 тыс. 935 избирателей, что составляет 56,15%. (...) Обработано 100% бюллетеней», – приводит ТАСС слова заместителя председателя облизбиркома.

Он также отметил, что на цифровых участках голосовали чуть более 70 человек, поэтому на результаты выборов эти данные значительно не повлияют.



Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.