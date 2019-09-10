Европол выявил участие кавказских боевиков в конфликте на востоке Украины

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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Обмен заключенными с Украиной ставит вопрос о национальных интересах России

Прибывших в Москву некому было встречать – это жители Украины, и родня их осталась тамФото: Илья Питалев/РИА Новости
На Украине и в России продолжают обсуждать, как в Москве и Киеве встречали обмененных между двумя странами заключенных. Почему этот обмен не мог выглядеть никак по-другому, каких еще политических заключенных удерживают украинские силовики, и почему происходящее является симптомом гражданской войны не только на Украине? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
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Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
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              Европол выявил участие кавказских боевиков в конфликте на востоке Украины

              10 сентября 2019, 07:57

              Текст: Антон Никитин

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              Европейские правоохранительные структуры фиксировали случаи участия боевиков, которые могли побывать в зонах боевых действий на территории Ирака и Сирии, в конфликте на востоке Украины, говорится в документе полицейского агентства ЕС Европол.

              В докладе, посвященном террористическим угрозам в 2018 году, утверждается, что, по данным австрийских властей, «по меньшей мере два боевика, выходцев с Северного Кавказа, отправились в зону конфликта на востоке Украины, где они воевали на украинской стороне», передает РИА «Новости».

              Австрия также предоставила данные, согласно которым 40 процентов от общего числа боевиков с австрийскими документами, которые могли побывать в зонах боевых действий, являлись выходцами с Северного Кавказа.

              В документе отмечается, что число европейских боевиков, выезжающих или пытающихся выехать в зоны конфликта, в 2018 году «продолжало сокращаться и было очень низким», при этом фиксировались отдельные попытки боевиков выехать в иные, чем в Сирии и Ираке, зоны конфликтов.

              Напомним, в России в 2018 году ликвидировали 65 террористов.

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