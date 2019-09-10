Европол выявил участие кавказских боевиков в конфликте на востоке Украины

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10 сентября, вторник | Последнее обновление — 09:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года
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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву
Обмен заключенными с Украиной ставит вопрос о национальных интересах России
Психотропным препаратам для детей открыли границу
Современный мир потребовал от политиков нового качества
Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом
В украинских тюрьмах еще остается немало русских
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов
Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Навальный пытается прильнуть к каждому плечу
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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Россия и Украина обменялись заключенными
На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и УкраинойПодробности...
Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении
Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны РоссииПодробности...
В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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