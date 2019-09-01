Начат прием заявок на конкурс «Уроки Победы»

В воскресенье начинается прием заявок на участие в международном конкурсе «Уроки Победы», который организован Российским историческим обществом, Министерством просвещения и ГК «Просвещение» к 75-летию Победы и Году памяти и славы.

«Цель нашего конкурса – сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Свою задачу мы видим в поддержке талантливых педагогов и распространении их лучших учебно-методических разработок», – передает ТАСС слова советника министра просвещения Андрея Петрова.

Он отметил, что проект направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников, развитие творческой деятельности педагогов по обновлению содержания образовательных программ и росту профессионального мастерства школьных учителей. Конкурсантам необходимо представить индивидуальные методические разработки урока, классного часа или внеклассного мероприятия для школьников, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Письменные работы можно дополнять материалами в аудио-, видео- и других форматах.

Конкурс будет проводиться по десяти номинациям, среди которых «Лучший урок истории», «Лучший урок литературы», «Лучший музыкальный урок», «Лучший урок иностранного языка». Материалы будут оцениваться жюри под руководством ректора МГИМО, академика РАН Анатолия Торкунова.

Итоги конкурса «Уроки Победы» подведу в конце марта 2020 года. Трем победителям в каждой из номинаций вручат подарки и премии.