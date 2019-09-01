Вице-президент США собрался встретиться с Зеленским в Польше

В Варшаве состоится встреча вице-президента США Майкла Пенса и главы украинского государства Владимира Зеленского, свидетельствует график американского политика.

И Пенс, и Зеленский прибыли в столицу Польши на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Их двусторонняя встреча запланирована на 15.40 мск, передает ТАСС.

Тем временем мероприятия, посвященные годовщине войны, начались на полуострове Вестерплатте под Гданьском и в городе Велюнь Лодзинского воеводства, передает РИА «Новости».

Основные памятные мероприятия пройдут в столице Польши.

Напомним, в Варшаву должен был прибыть не Пенс, а глава американского государства Дональд Трамп, но в связи с приближающимся к США ураганом президент остался в Соединенных Штатах.

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