Захарова назвала пример проявления человечности в отношениях России и Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что разрешение Украины на пролет российского самолета стало примером проявления нормальных человеческих отношений вопреки политическим разногласиям.

«Что-то тронулось, хочется надеяться, что лед. Это же прекрасно, этому можно только аплодировать. Это проявление абсолютно нормального отношения между людьми, несмотря на ту политическую турбулентность, которая была. Только за, только спасибо», – сказала Захарова, выступая на образовательном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что самолет российской авиакомпании «Глобус», который направлялся из итальянского города Бари в Москву, в среду получил разрешение на вход в украинское воздушное пространство в связи с обходом грозы.

В ноябре 2015 года Киев закрыл воздушное пространство Украины для российских самолетов.