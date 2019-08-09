В приграничном с Сирией районе Турции взорвался склад боеприпасов

В турецком уезде Рейханлы недалеко от границы с Сирией в ночь на пятницу прогремела серия взрывов на складе боеприпасов, сообщил телеканал NTV.

Жители прилегающих к складу боеприпасов территорий эвакуированы. Отмечается, что дороги, ведущие к месту взрывов, в настоящее время перекрыты, передает ТАСС.

На место происшествия выехали спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в конце июля Турция объявила о намерении создать «зону безопасности» в Сирии. После этого США предупредили Анкару об угрозе безопасности Турции в случае вторжения в Сирию. Более того, Пентагон пообещал предотвратить любую операцию Турции в Сирии.

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