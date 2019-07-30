Турция объявила о намерении создать «зону безопасности» в Сирии

На заседании Совета нацбезопасности Турции заявлено о решимости Анкары создать «зону безопасности» в Сирии, говорится в коммюнике.

Анкара намерена «прилагать все возможные усилия», чтобы сформировать «мирный коридор» для «обеспечения безопасности» турецкой границы, передает ТАСС.

Перед этим Турция пригрозила США самостоятельно создать «зону безопасности» на севере Сирии, «если в ходе переговоров не будет достигнут консенсус».

Комментируя ситуацию в восточном Средиземноморье, Анкара заявила о «стремлении обеспечить мир и стабильность» и желании «внести вклад в развитие регионального сотрудничества».

При этом Анкара не собирается отказываться от защиты своих «законных интересов», а также интересов самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.