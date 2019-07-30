Турция пригрозила США самостоятельно создать «зону безопасности» на севере Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора напомнил главе Пентагона Марку Эсперу слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что «если в ходе переговоров не будет достигнут консенсус, то Турция будет вынуждена в одиночку формировать зону безопасности» на севере Сирии.

В ходе переговоров турецкий министр выразил надежду «на полное прекращение поддержки Соединенными Штатами террористических организаций «Рабочая партия Курдистана» и «Силы народной самообороны», передает ТАСС.

Министр обороны Турции выразил надежду, что США «заберут обратно переданное Рабочей партии Курдистана и «Силам народной самообороны» вооружение», а также выведут их «с территорий [на севере Сирии], где предполагается сформировать зону безопасности».

Он также подчеркнул, что «Турция является единственной силой, способной обеспечить контроль над зоной безопасности» на севере Сирии.

Кроме того, Акар напомнил американскому коллеге заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что «если в ходе переговоров не будет достигнут консенсус, то Турция будет вынуждена в одиночку формировать зону безопасности» на севере Сирии.

На прошлой неделе экс-замначальника Генштаба ВС Турции Эргин Сайгун заявил, что «проблемы в отношениях Америки с Турцией гораздо масштабнее, чем вопрос С-400». По его словам, на самом деле «Америка недовольна независимой внешней политикой Турции».

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