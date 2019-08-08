Появились данные о подготовке ФБК вброса с подписями от имени избиркома

Сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального обнаружил в момент подготовки информационного вброса в защиту незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму множество фальсификаций и опубликовал документы, подтверждающие факт подделки подписи избирателей, сообщают СМИ.

Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК», который ранее публиковал внутреннюю информацию фонда, впоследствии находившую подтверждение, сообщил о готовившемся вбросе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вброс был рассчитан на обеление репутации кандидатов в Мосгордуму от Навального: Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и других.

Согласно легенде, якобы неравнодушные сотрудники Мосгоризбиркома, посчитавшие несправедливым отказ в регистрации кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, должны были «слить» в Сеть подписные листы. Таким образом планировалось показать пользователям Интернета якобы чистые подписи и заявления москвичей, которые подтверждают оставление своего автографа за того или иного кандидата.

Однако при обработке массива подписных листов и заявлений сотрудниками ФБК, готовившими фактуру для вброса, было обнаружено огромное количество несоответствий и фальсификаций.

Так, подписи одного и того же москвича в листе, заявлении и паспорте кардинально отличались. Кроме того, адреса многих подписантов соответствовали другому избирательному округу, а некоторые избиратели оставляли сразу несколько подписей за одного и того же кандидата, создавая множество дублей. При этом автографы также могли отличаться. Также были показаны подписи умерших людей за выдвижение Соболь.

По итогу изучения 400 подписных листов стало ясно, что выкладывать их в Сеть нельзя: ни один человек, увидев такое количество нарушений и подделок, не примет сторону недопущенных кандидатов.

Напомним, решениями избирательных комиссий Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина и Константин Янкаускас не были зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Аналогичное решение касательно Ивана Жданова принял суд. Все они были уличены в фальсификации и нарушениях при сборе подписей. Количество недействительных автографов москвичей в их подписных листах превысило допустимые 10%.

Однако кандидаты не захотели принимать законные решения комиссий и организовали серию несанкционированных митингов в центре столицы. Впоследствии каждый из них понес наказание по статье 20.2 КоАП в виде административного ареста.

Исключением стала только Любовь Соболь, арест которой невозможен в виду наличия малолетнего ребенка. В ее отношении суды трижды вынесли решение о штрафе: на 30 тыс. рублей за организацию незаконной акции 14 июля, 300 тыс. рублей за аналогичное нарушение 15 июля и еще 300 тыс. рублей за 27 июля.

Кроме того, Следственный комитет завел два уголовных дела по 141 статье УК РФ и 212 статье УК РФ, в рамках которых провел допросы несостоявшихся кандидатов. Также сотрудники ФБК стали фигурантами еще одного уголовного дела. Они подозреваются в финансовых махинациях и отмывании одного миллиарда рублей в течение нескольких последних лет. В данный момент проводятся обыски в офисе ФБК и жилищах сотрудников, а счета организации и штабов заморожены.