Стали известны дата и место похорон Вилли Токарева

Певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

«Отпевание пройдет с 09.00 до 12.00 мск в храме Святителя Николая в Котельниках. А потом процессия направится на Калитниковское кладбище», – сообщил народный артист России Николай Тамразов, близкий к семье покойного ТАСС. О гражданской панихиде Тамаразов не упомянул.

Вилли Токарев ушел из жизни в возрасте 84 лет 4 августа. По информации СМИ, шансонье скончался в онкологическом центре в Москве. После смерти исполнителя была подсчитана сумма наследства, выяснилось, что шансонье владел недвижимостью в Москве, Нью-Йорке и Ялте.