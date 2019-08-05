Подсчитана сумма наследства Вилли Токарева

Умерший в воскресенье певец Вилли Токарев оставил после себя большое наследство, исполнитель владел недвижимостью в Москве, Нью-Йорке и Ялте.

Как сообщает «Комсомольская правда», Токареву принадлежала квартира на Котельнической набережной в Москве: жилье, площадью 60 кв.метров, стоит около 35 млн рублей. Еще одна квартира Токарева за 13 млн рублей находится в Ялте. Также у певца была квартира в Нью-Йорке и яхта.

Кроме того, родственники Токарева будут получать авторские отчисления за его песни.

Напомним, 4 августа российский певец, автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Смерть артиста подтвердил его сын Артем.