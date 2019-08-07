Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась нише 58 долларов за баррель впервые с января 2019 года.

Стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в октябре 2019 года сократилась на бирже ICE в Лондоне на 1,9% до 57,82 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов от 15.49 мск.

Ранее в среду рубль вырос к доллару и евро на 14 копеек.