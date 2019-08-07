Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 14 копеек – до 65,13 рубля, курс евро снизился также на 14 копеек, составив 72,97 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 58,70 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

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