Цена золота впервые за шесть лет превысила 1,5 тыс. долларов за унцию

Стоимость унции золота впервые с апреля 2013 года превысила 1 тыс. 500 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Золото подорожало на фоне опасений эскалации торговой войны между США и Китаем, а также снижения на мировых фондовых рынках, передает ТАСС.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2019 г. достигла 1 тыс. 501,6 долларов за унцию.

Из-за усиления торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином ранее также подешевели мировые цены на нефть.

Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. После этого США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой. На этом фоне во вторник вечером нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 14 января.