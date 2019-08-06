Цена нефти Brent упала ниже 59 долларов

Стоимость нефти марки Brent на торгах падала ниже 59 долларов за баррель, следует из биржевых данных.

По состоянию на 22.49 мск баррель Brent стоил 59,02 доллара (снижение стоимости на 1,32%). При этом в ходе торгов цена падала до 58,81 доллара.

WTI стоила 53,7 доллара за баррель – цена падала на 1,81%, передает РИА «Новости».