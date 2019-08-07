Нефть подешевела на опасениях за спрос на сырье

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром замедлили темпы снижения на фоне данных по запасам нефти в США, при этом они остаются под давлением из-за усиления торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,17% – до 58,84 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,13%, составив 53,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Негативным фактором для стоимости нефти остается эскалация торговой напряженности между США и КНР. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В понедельник Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой. На этом фоне во вторник вечером нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 14 января.