ЕК потребовала от США разъяснений по возможным санкциям против «Северного потока – 2»

Еврокомиссия следит за ситуацией с внесенным в Сенат США законопроектом о санкциях по «Северному потоку – 2», ждет от Вашингтона разъяснений на этот счет, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Что касается санкций, мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме», – передает ее слова ТАСС.

Она также отметила, что ЕК не комментирует иск компании Nord Stream 2 AG против Брюсселя в связи с поправками в Газовую директиву ЕС. Итконен заявила, что Еврокомиссия продолжит «внесение положений данной директивы в национальные законодательства стран ЕС».

Ранее глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

Напомним, комитет по иностранным делам сената Конгресса США поддержал законопроект о санкциях. Москва назвала документ очередным витком русофобской кампании.

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