В Совфеде назвали Зеленского русским человеком

«Меня не оставляет надежда на то, что Зеленский делает какие-то попытки укрепиться и начать самостоятельно выстраивать отношения с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя срочный звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину.

«Мне кажется, что Зеленский стихийно пытается сформировать некую систему для того, чтобы у него сложились отношения с президентом России. При этом не исключено, что все это он делает с оглядкой на кого-то», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его мнению, несмотря на то, что многие называют Зеленского клоуном, актером и лицедеем – он очень умный человек.

«Мне кажется, будучи русским человеком, а я его таким считаю, он понимает, что сегодня Украине без России не выжить. Единственное будущее Украины как независимого свободного европейского государства базируется на России, на наших общих ценностях, на нашем общем менталитете. И все проблемы, которые есть сейчас на Украине, решить без России невозможно», – добавил сенатор.

Однако те, кто курирует Зеленского, все больше отталкивают его от России, обратил внимание Клинцевич. «Но Россия – это сильное государство с высокой степенью политических, экономических и военных возможностей. Этот темп Украина не выдержит, она разрушится. И разрушение произойдет изнутри. Зеленский интуитивно это чувствует и пытается выстраивать вот эти отношения, постепенно подходит к этому», – считает собеседник.

Но украинский президент не может сразу избавиться от кураторства, отметил сенатор.

«Потому эти звонки – повод, который может быть положительно использован. В целом у Зеленского задача – выстроить мост, выстроить контакт, но делать это надо постепенно. Он работает интуитивно», – заключил Клинцевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром в среду провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе. «Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», – сказал украинский лидер.

Также поднимался вопрос продолжения разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской. Кроме того, по словам Зеленского, с Путиным обсуждался вопрос возвращения украинских заключенных.

Напомним, минобороны Украины во вторник заявило, что в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли четыре украинских силовика.

Также стало известно, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.