Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в районе турецкой Аланьи, они доставлены в больницы, заявил представитель генконсульства России в Анталье.

В генконсульстве сообщили, что «в районе Аланьи на горной дороге произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы», передает РИА «Новости».

В результате пострадали шестеро россиян, их доставили в больницы – «двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье».

При этом «тяжелых ранений у них нет».

Генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.

Отмечается, что туристы находились на экскурсии, автобус был с открытым верхом. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на горной дороге.

Ранее российские туристы пострадали в ДТП в Абхазии.