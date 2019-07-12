Российские туристы пострадали в ДТП в Абхазии

Российские туристы попали в ДТП в Гагрском районе Абхазии. Одна россиянка погибла, еще пятеро доставлены в больницу.

«Одна из погибших – российская туристка, еще один – местный житель. Еще пятеро туристов получили травмы, угрозы для их жизни нет, у них ушибы, переломы, ссадины», – сказал представитель прокуратуры Абхазии ТАСС.

Уточняется, что столкновение легкового автомобиля и с микроавтобусом произошло на объездной дороге города Гагра. Оба погибших находились в микроавтобусе. Помимо пятерых туристов травмы получили два водителя.

«Водители доставлены в реанимационное отделение, где им оказывается срочная медицинская помощь», – уточнили в ведомстве.

«В настоящее время прокуратурой Гагрского района проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, по завершении которых будет возбуждено уголовное дело», – добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что россияне пострадали в ДТП в Анталье.