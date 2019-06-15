В ДТП в Анталье пострадали россияне

Два гражданина России получили ранения в результате аварии в курортной Анталье на юге Турции, сообщил представитель российского генконсульства.

«Среди госпитализированных были два гражданина Российской Федерации 1991 и 1986 годов рождения. Им была оказана необходимая медицинская помощь, через какое-то время они были выписаны из больницы», – приводит ТАСС слова представителя консульства.

Напомним, ранее телеканал Haberturk сообщил, что в субботу в 9.00 семь туристов из России и Узбекистана пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Анталье, передает РИА «Новости».

Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной на трассе Кумлуджа – Анталья. Всего в аварии пострадали 11 человек. Раненые доставлены в больницы, часть из них в тяжелом состоянии.

Власти начали расследование случившегося.