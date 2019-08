Психологи в США оценили влияние жестоких видеоигр на людей

Жестокие видеоигры почти всегда оказывают слабое влияние на агрессивность людей, заявила американская некоммерческая Ассоциация психологических наук (APS).

APS утверждает, что жестокие видеоигры зачастую «действительно» повышают «риск агрессивного поведения», но их «эффекты практически всегда незначительны», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

New York Times пишет, что в данном случае «агрессия» очень редко подразумевает желание взяться за оружие или тем более совершить массовое убийство.

Издание подчеркивает, что многие мужчины в США «играли или играют в видеоигры, но лишь единицы совершают массовые убийства». При этом указывается, что в Азии поклонников у видеоигр больше, а массовых убийств там происходит меньше.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп в связи с последними случаями стрельбы в США осудил «отвратительные и ужасные видеоигры». Его заявление обрушило акции Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software Inc.