Трамп обрушил акции индустрии видеоигр

После выступления главы американского государства Дональда Трампа рухнули акции компаний Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software Inc., свидетельствуют данные торгов.

Американский лидер в связи с несколькими случаями стрельбы в США призвал прекратить «восхваление насилия» в обществе, включая «отвратительные и ужасные видеоигры».

Blizzard потеряла 5,96%, EA – 4,63%, T2 – 5,19%. Цены на их акции упали до 46,1, 88,59 и 115,38 доллара соответственно, передает РИА «Новости».

Напомним, в США в результате нескольких инцидентов со стрельбой погибли почти 30 человек.