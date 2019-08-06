Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции

Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.

Законодатели ждут, что Трамп накажет Турцию в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Издание пишет, что сам Трамп не спешит с санкциями, а его окружение хочет помешать Анкаре провести возможную операцию против сирийских курдов.

Сенаторы Джин Шахин и Джеймс Лэнкфорд увязали вопрос санкций с принятием оборонного бюджета США.

За санкции выступают многие члены и Палаты представителей, и Сената.

Сенатор Марко Рубио отметил, что нельзя оставлять действия Турции без ответа, поскольку это подтолкнет другие страны игнорировать требования США.