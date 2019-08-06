СК начал проверку после разбитого стекла на ВПП Домодедово

Следователи проводят доследственную проверку после обнаружения стекол от разбитых фонарей на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово, об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«По данным следствия, утром 5 августа 2019 года, при осмотре взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы обнаружил осколки стекол от разбитых фонарей. При посадке рейса сообщением «Москва – Симферополь» выявлены повреждения третьего пневматика со следами битого стекла», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие проводит проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В феврале 2019 года летном поле аэропорта Домодедово осталась часть колеса после посадки одного из самолетов.