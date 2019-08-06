Эксперт объяснил любовь россиян к очередям в аэропортах

Люди встают в очереди, чтобы сориентироваться в ситуации неопределенности, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Авиа.ru Роман Гусаров.

Ранее портал Aviasales провел опрос, почему россияне предпочитают заранее занимать очередь на посадку в самолет. Четверть опрошенных объясняют свои действия «стадным инстинктом», а 20% – методом борьбы со стрессом, но большая часть пассажиров надеются таким образом первыми разместить багаж в салоне.

«Слишком много неизвестных факторов, вот пассажиры и пытаются попасть побыстрее. Кто-то пытается добыть места получше (стоя в очереди на регистрацию – прим. ред.). Люди считают, что не все места в самолете хорошие, одним больше нравится в первых рядах, другим в средних. У каждого свои тараканы. А бороться со стрессом, вставая в очередь, неправильно, надо приводить в порядок душу и тело», – считает Гусаров.

Согласен с авиаэкспертом и психолог Павел Пономарев. По его мнению, в очереди человек становится ведомым, перед ним нет страха личного выбора.

«Культурально с советских времен очередь – это что-то интересное. С другой стороны, это простая понятная вещь. Ты в нее становишься и дальше очередь сама тебя ведет. То есть это понятный инструмент ориентировки», – говорит Пономарев.

Ранее бортпроводники рассказали, какими характеристиками должен обладать идеальный пассажир.