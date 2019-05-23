Российские бортпроводники составили портрет идеального авиапассажира

Сотрудники российских авиакомпаний рассказали, каким должен быть идеальный пассажир.

Бортпроводники отметили, что идеальный пассажир после посадки самолета продолжит сидеть на месте, а не будет сразу же занимать проход, чтобы достать свои вещи с верхней полки. «От скорости изъятия вещей с багажной полки скорость выхода из самолета не меняется», – уточнили сотрудники авиакомпаний во время опроса Aviasales.

Вторую по важности особенность респонденты описали так: «Идеальному пассажиру не нужно срочно бежать в туалетную комнату ровно тогда, когда началось обслуживание и в проходе тележки с напитками и едой».

Кроме того, бортпроводники отметили речевые характеристики. «У нас на груди есть бейдж, и ни на одном из них не написано «девушка», – пояснила одна из стюардесс. Ее коллеги добавили: «Еще ни одному пассажиру, сказавшему «Будьте добры», «Пожалуйста» и «Спасибо» не достался холодный кофе».

В характеристиках также указаны такие качества пассажиров, как чистоплотность и отзывчивость.

Бортпроводники отметили, что идеальный пассажир – это спящий пассажир, а также терпеливый, кому не важно, что на обед – курица или рыба, и кто не задает много вопросов.

Стюардессы рассказали, что рядом с такими людьми они чувствуют себя полными сил и готовы максимально обеспечить комфорт, а для самих пассажиров «полет проходит быстрее и приятнее».

Однако в последнее время бортпроводники довольно часто сталкиваются совсем не с идеальными пассажирами. Так, пьяный мужчина, летящий из Туниса в Москву, устроил драку на борту самолета, подобный случай произошел и на рейсе из Новосибирска. А на самолете, направлявшемся в Симферополь, женщина устроила драку с бортпроводниками, которые попытались остановить ее, когда она пошла на выход еще до приземления самолета.