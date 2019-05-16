Женщина устроила драку на борту самолета Москва - Симферополь

Во время авиарейса Москва – Симферополь женщина устроила на борту самолета дебош и подралась с бортпроводником, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники полиции крымского линейного управления МВД России на транспорте доставили в отдел полиции женщину 1954 года рождения, которая в полете вела себя агрессивно и на замечания экипажа не реагировала», – сообщила она.

По ее словам, пассажирка отстегнула ремень безопасности во время посадки воздушного судна и отправилась в сторону выхода из самолета. В это время бортпроводник остановил ее и попросил вернуться на свое место, пишет ТАСС.

«В ответ она устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником», – добавила Волк.

В настоящее время задержанную направили на медицинское освидетельствование. В отношении нее идет проверка.

Ранее в пьяный мужчина напал на экипаж самолета перед вылетом в Москву из новосибирского аэропорта Толмачево.