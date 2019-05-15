В Новосибирске сняли на видео нападение пьяного пассажира на экипаж самолета

В Новосибирске пьяный мужчина напал на экипаж самолета перед вылетом в Москву из новосибирского аэропорта Толмачево, сообщил Следственный комитет России.

Видеозапись запись с дебошем 36-летнего пассажира размещена на YouToube-канале ведомства.

Судя по кадрам, мужчина ворвался в кабину пилота и напал на командира судна. Затем, когда пассажира выводили из самолета, он попытался ударить одного из членов экипажа, требуя «вернуть десятку». При этом в разговоре мужчина постоянно использовал нецензурную брань. Позже в отделении полиции задержанный потребовал снять с него наручники, а потом начал бить кулаком стол.

Как сообщается на сайте СК России, дебошир несколько раз ударил командира самолета, второго пилота и бортпроводника. Кроме того, мужчина публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника полиции. Сейчас в отношении пассажира возбуждены уголовные дела по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Грубое нарушение общественного порядка на борту воздушного судна и оказание сопротивления лицу, пресекающему это нарушение».

В марте пьяный гражданин Азербайджана устроил дебош на борту рейса Оренбург – Москва.

Ранее самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Воронеже из-за дебоша, устроенного хоккеистом.