Появилось видео дебоша иностранца на рейсе Оренбург – Москва

Пьяный гражданин Азербайджана устроил на борту рейса Оренбург – Москва дебош, видеозапись с задержанием мужчины опубликовала транспортная полиция.

Инцидент произошел вечером 11 марта, передает «ФАН» со ссылкой на УТ МВД по Оренбургской области.

На самолете, находящемся на взлетной полосе, нетрезвый гражданин Азербайджана устроил дебош, он мешал работе членов экипажа, ругался и игнорировал замечания бортпроводников, пояснили в ведомстве.

На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции. На записи зафиксировано, как мужчина кричит, что заплатил 18 тыс. рублей за билет и не собирается покидать борт. Также на видео запечатлено, как он оскорбляет правоохранителей нецензурными выражениями и хватает их за одежду.

В итоге мужчину удалили из самолета, а борт вылетел из Оренбурга.

Иностранца отправили в медицинское учреждение для освидетельствования, он стал фигурантом административного дела о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

«В отношении 37-летнего жителя Оренбурга возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти», – сообщил Следственный комитет, передает РИА «Новости».

На данный момент произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, истребована запись с камер видеонаблюдения, отмечает ведомство.

В феврале иностранца, собиравшегося лететь в Нью-Йорк из аэропорта Шереметьево, отправили в отдел полиции после того, как он начал себя неадекватно вести и нецензурно выражаться.