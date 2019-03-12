Появилось видео дебоша иностранца на рейсе Оренбург – Москва

Взгляд
12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Обнищание Латвии стало «историей успеха»

Валдис Домбровскис подверг Латвию жестокому испытаниюФото: Sebastien Pirlet/Reuters
Десять лет назад, 12 марта 2009 года, в Латвии было утверждено новое правительство Валдиса Домбровскиса. Этого человека призвали в самый разгар экономического бедствия, и он продемонстрировал идеальный пример неолиберальной политики. «Ликвидация» кризиса привела к повальному бегству населения из страны. Но свое правление Домбровскис объявил «историей успеха Латвии». Как это произошло? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Принимать себя как есть – под таким лозунгом маршируют в светлое будущее бодипозитивисты. Принимать себя как есть – с лишними килограммами, потому что все это не делает тебя хуже. Правда, здорово? Что же могло пойти не так? Подробности...

Не надо лезть туда, где вам не рады

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди могут устанавливать в своих клубах совершенно дурацкие правила. Это их клубы. Благовоспитанный, консервативный, патриархальный мужчина, придя в чужой клуб, уважает его правила. Или просто в него не ходит. Подробности...
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Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...
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      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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            Появилось видео дебоша иностранца на рейсе Оренбург – Москва

            12 марта 2019, 12:29

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Пьяный гражданин Азербайджана устроил на борту рейса Оренбург – Москва дебош, видеозапись с задержанием мужчины опубликовала транспортная полиция.

            Инцидент произошел вечером 11 марта, передает «ФАН» со ссылкой на УТ МВД по Оренбургской области.

             

            На самолете, находящемся на взлетной полосе, нетрезвый гражданин Азербайджана устроил дебош, он мешал работе членов экипажа, ругался и игнорировал замечания бортпроводников, пояснили в ведомстве.

            На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции. На записи зафиксировано, как мужчина кричит, что заплатил 18 тыс. рублей за билет и не собирается покидать борт. Также на видео запечатлено, как он оскорбляет правоохранителей нецензурными выражениями и хватает их за одежду.

            В итоге мужчину удалили из самолета, а борт вылетел из Оренбурга.

            Иностранца отправили в медицинское учреждение для освидетельствования, он стал фигурантом административного дела о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

            «В отношении 37-летнего жителя Оренбурга возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти», – сообщил Следственный комитет, передает РИА «Новости».

            На данный момент произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, истребована запись с камер видеонаблюдения, отмечает ведомство.

            В феврале иностранца, собиравшегося лететь в Нью-Йорк из аэропорта Шереметьево, отправили в отдел полиции после того, как он начал себя неадекватно вести и нецензурно выражаться.


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