Неадекватного иностранца сняли с посадки на рейс в Нью-Йорк из Шереметьево

Иностранец, собиравшийся лететь в Нью-Йорк из аэропорта Шереметьево, нецензурно выражался и вел себя неадекватно, после чего был доставлен в отдел полиции, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

«10 февраля в дежурную часть линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт воздушного судна, готовящегося к вылету в Нью-Йорк», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

При посадке иностранец 1967 года рождения выражался матом в адрес сотрудников авиакомпании, отметили в МВД.

«Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», – уточнили в полиции.

В телеграм-канале MDK опубликовали видеозапись, на которой видно, как гражданин в аэропорту ругается и ведет себя неадекватно.

В пресс-службе Аэрофлота опровергли распространенную в соцсетях информацию о том, что якобы задержавшие иностранца сотрудники аэропорта были уволены, передает «Ридус».

Там также уточнили, что инцидент произошел 10 февраля.