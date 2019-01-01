Известный хоккеист устроил дебош на борту самолета Сочи – Москва

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Воронеже из-за дебошира, которым, по данным СМИ, оказался некий «известный хоккеист».

«Самолет Сочи – Москва авиакомпании «Аэрофлот» сел на запасной аэродром Воронежа в 9.56, обратно (в Москву) вылетел в 11.45. Подробности происходящего на борту нам неизвестны», – сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Местные СМИ отмечают, что причиной вынужденной посадки борта стало поведение одного из пассажиров, который находился в нетрезвом состоянии. Он ударил стюардессу из-за отказа в новой порции алкоголя, из-за чего командир экипажа принял решение передать нарушителя порядка полицейским.

Между тем, как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Воронежа, дебош в бизнес-классе лайнера Сочи – Москва устроил 37-летний хоккеист, имя которого не называется.

«Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом», – отметил источник, который добавил, что хулиган не только напал на бортпроводницу, но и подрался с соседом.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК уже начало проверку по факту вынужденной посадки самолета в Воронеже, сообщила старший помощник руководителя управления Лариса Марковец.

«Пассажира сняли в Воронеже. Наш следователь выезжал, и проверка будет проведена, но мы решение принимать не будем и отправим по подследственности в полицию. Прокуратура также в курсе», – сообщила она. По ее данным, «бортпроводница не получила телесных повреждений и заявление на дебошира писать не стала».

На дебошира составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).