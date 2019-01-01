Известный хоккеист устроил дебош на борту самолета Сочи – Москва

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1 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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Русский стандарт социальной справедливости

Общество стало жестче реагировать на несправедливостьФото: Артем Геодакян/ТАСС
Главным общественным запросом уходящего года стало требование социальной справедливости. Хотя само это понятие настолько широко и многогранно, что пока ни у общества, ни у власти не выкристаллизовалось единого понимания его основных составляющих. Но понятно, что именно движение в сторону большей социальной справедливости станет определяющим в жизни России в ближайшие годы. Подробности...
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Настало время новой «нормальной» жизни

Нас действительно есть с чем поздравить в Новом годуФото: Валерий Матыцин/ТАСС
В чем заключаются главные итоги прошедшего года? Какое основное событие, явление, качество его характеризует – в приложении к жизни всей нашей страны, всего российского общества? Для понимания этого стоит вспомнить, какими мы были всего лишь пять лет назад и что произошло в 2014-м. Подробности...
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Как родился миф о «русском спецназе, убившем первого президента Грузии»

Звиад Гамсахурдиа жил крайне экстравагантно и так же умерФото: Viktor Chernov/Global Look Press
Первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдиа был убит, скорее всего, российским спецназом. По крайней мере, на этом настаивают его сыновья. Почему дети одиозного грузинского политика устроили этот демарш через 25 лет после смерти их отца и есть ли хоть какие-либо доказательства правдивости их утверждений? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того чтобы попытаться решить возникшие проблемы, сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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          Известный хоккеист устроил дебош на борту самолета Сочи – Москва

          1 января 2019, 16:49

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          Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Воронеже из-за дебошира, которым, по данным СМИ, оказался некий «известный хоккеист».

          «Самолет Сочи – Москва авиакомпании «Аэрофлот» сел на запасной аэродром Воронежа в 9.56, обратно (в Москву) вылетел в 11.45. Подробности происходящего на борту нам неизвестны», – сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

          Местные СМИ отмечают, что причиной вынужденной посадки борта стало поведение одного из пассажиров, который находился в нетрезвом состоянии. Он ударил стюардессу из-за отказа в новой порции алкоголя, из-за чего командир экипажа принял решение передать нарушителя порядка полицейским.

          Между тем, как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Воронежа, дебош в бизнес-классе лайнера Сочи – Москва устроил 37-летний хоккеист, имя которого не называется.

          «Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом», – отметил источник, который добавил, что хулиган не только напал на бортпроводницу, но и подрался с соседом.

          Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК уже начало проверку по факту вынужденной посадки самолета в Воронеже, сообщила старший помощник руководителя управления Лариса Марковец.

          «Пассажира сняли в Воронеже. Наш следователь выезжал, и проверка будет проведена, но мы решение принимать не будем и отправим по подследственности в полицию. Прокуратура также в курсе», – сообщила она. По ее данным, «бортпроводница не получила телесных повреждений и заявление на дебошира писать не стала».

          На дебошира составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).


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