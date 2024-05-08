В России прошла акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами»

Всероссийская акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» объединила более 10 млн потомков победителей

Участники приняли участие в торжественных линейках, где с гордостью держали портреты своих героических родственников, посетили музеи, провели патриотические уроки мужества с ветеранами и тружениками тыла, исполнили песни военных лет. В этом году к акции подключились и воспитанники детских садов, которые только начинают знакомиться с историей страны. Именно поэтому для ребят так важно участие в акции, дающей представление о том, через какие испытания прошли наши предки, чтобы победить врага и сохранить нашу Родину для будущих поколений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В прошлом году мы проводили Бессмертный полк в школах впервые и увидели, с каким энтузиазмом ребята, их родители, педагоги включились в эту акцию. Сегодня количество участников значительно увеличилось – к мероприятию присоединились студенты учреждений среднего профессионального образования и педагогических вузов, а также воспитанники детских садов. Для каждого из нас память о героических предках имеет огромное значение: рассказы о них передаются из уст в уста и становятся частью семейной хроники. Советники директоров в ходе внеурочной работы в своих образовательных организациях зарождают в наших ребятах интерес к истории страны, формируя их мировоззрение, основанное на традиционных ценностях, и закладывая идею об ответственности за судьбу нашего Отечества», – рассказал директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов.

Вместе с советниками и активистами Движения Первых ребята вспомнили своих героев. «Я горжусь, что у меня такая важная миссия – рассказывать ребятам о героическом прошлом нашей страны, вместе изучать страницы истории. Великая Победа – значимое событие в жизни нашего Отечества – ее ковали миллионы простых людей, кто-то сражался на передовой, кто-то стоял у станка, обеспечивая фронт самым необходимым. Сегодня мы сохраняем память о подвигах героев не только 9 Мая, но и каждый день, организовывая работу патриотических клубов, поисковых отрядов, восстанавливая семейные истории и имена неизвестных солдат. Я рада, что ребята с большим энтузиазмом участвуют в этой работе и растут на таких положительных примерах, а также свято чтят память наших отважных предков», – заявила советник директора по воспитанию МБОУ «Гимназия №3 имени Б.В. Шапошникова» города Брянска Анастасия Шутикова.

К акции и торжественным линейкам в учебных заведениях присоединились ветераны и дети Великой Отечественной войны, труженики тыла, которые рассказали о своих боевых заслугах и то, какой ценой была завоевана Победа. «Для меня акция «Бессмертный полк» - это история и память, ведь он совсем как живой, настоящий полк. Для нашего поколения очень важно знать, что молодежь помнит и чтит прошлое», – сказал 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Девисевич.

Мероприятие стало продолжением Всероссийской акции, которую в прошлом году предложила советник директора из Ростова-на-Дону Ксения Бирюлина – тогда Бессмертный полк впервые прошел в общеобразовательных организациях по всей России.