Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

На жителя Москвы, устроившего драку с бортпроводниками на борту самолета, завели уголовное дело.

«Москвич 1982 года рождения, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, во время полета выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе и устроил драку с двумя бортпроводниками», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк «Интерфаксу».

Уточняется, что конфликт произошел на борту самолета, выполнявшего рейс из Туниса в Домодедово. Авиадебошир был задержан и доставлен в отделение полиции в аэропорту.

Волк отметила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту хулиганства на воздушном транспорте. Задержанного привлекли и к административной ответственности за распитие алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что самолету, летевшему из Санкт-Петербурга в Анталью, пришлось совершить незапланированную посадку в Сочи из-за пассажира, набросившегося на стюардессу.

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