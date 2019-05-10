Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

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10 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Борьба за возобновляемые источники энергии ведет Прибалтику к энергетическому кризисуФото: Ints Kalnins/Reuters
Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 году Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Пентагону разрешили травить американцев токсичными химикатами

Минобороны США готово рискнуть жизнями согражданФото: Eric Gaillard/Reuters
Американское военное ведомство оказалось в центре скандала. Согласно сообщениям СМИ, чиновники минобороны пролоббировали в администрации Трампа серьезные послабления в области природоохранного законодательства. Сотни американских военных баз годами выбрасывали токсичные вещества в почву – и теперь отрава может попасть в питьевую воду американцев. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

            10 мая 2019, 11:41

            Текст: Анастасия Воробьева

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            На жителя Москвы, устроившего драку с бортпроводниками на борту самолета, завели уголовное дело.

            «Москвич 1982 года рождения, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, во время полета выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе и устроил драку с двумя бортпроводниками», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк «Интерфаксу».

            Уточняется, что конфликт произошел на борту самолета, выполнявшего рейс из Туниса в Домодедово. Авиадебошир был задержан и доставлен в отделение полиции в аэропорту.

            Волк отметила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту хулиганства на воздушном транспорте. Задержанного привлекли и к административной ответственности за распитие алкогольной продукции.

            Ранее сообщалось, что самолету, летевшему из Санкт-Петербурга в Анталью, пришлось совершить незапланированную посадку в Сочи из-за пассажира, набросившегося на стюардессу.

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