Эксперты объяснили привычку россиян вставать в очередь на посадку в самолет

Аналитики сервиса по поиску авиабилетов Aviasales выяснили, почему россияне выстраиваются в очередь на посадку в самолет еще до ее объявления.

Так 41% опрошенных встают в очередь, чтобы первыми разместить свои вещи на полке для багажа, отмечает РИА «Новости».

25% пассажиров встают в «очередь ради очереди». «Кто-то встает в очередь от скуки, кто-то аргументирует это «стадным инстинктом», а некоторые называют это «профилактикой от варикоза», – говорится в сообщении.

19% респондентов опасаются овербукинга и встают в очередь, чтобы гарантированно занять свое место в самолете. Еще 14% авиапутешественников хотят быстрее подняться на борт воздушного судна и расслабится, так как испытывают стресс перед полетом.

Ранее бортпроводники рассказали, какими характеристиками должен обладать идеальный пассажир.