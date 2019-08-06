Член СПЧ: Участие семейной пары с ребенком на незаконной акции требует вмешательства

Случай, когда родители пришли на несогласованную акцию с малолетним ребенком, требует вмешательства органов власти и общественности. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Однако, лишение родительских прав в этом случае он назвал «излишне радикальной мерой».

«Ежедневно мы сталкиваемся с примерами агрессии, жестокости, в том числе и родителей по отношению к своим детям. Но данный пример поведения родителей – особо циничный и безответственный, – заявил член СПЧ, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. – У этих людей плохо либо с головой, либо с душой».

«Пришли на сомнительную, несогласованную акцию с малолетним ребенком, зная, что может быть давка, провокации толпы... Тем более, передавать ребенка на время акции постороннему человеку? Или у людей плохо с головой, или с душой. Получается, участие в уличной бузе для них важнее здоровья собственного ребенка», – недоумевает правозащитник.

Как отметил Брод, к сожалению, это не единичный случай, когда родители приходят с детьми на манифестации, или когда организаторы целенаправленно приглашают несовершеннолетних на политические тусовки.

«Такие случаи, конечно, требуют вмешательства органов власти и общественности для защиты прав детей. В данном случае понимаю озабоченность органов прокуратуры, но все же считаю предлагаемую меру – лишение родительских прав – излишне радикальной. Мне известно, что детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович тоже против такого решения», – поделился Александр Брод.

«Мы не знаем, в каких условиях растет ребенок, как ранее родители исполняли свои обязанности по его воспитанию. Возможно, нарушений в таких вопросах ранее не было. Законодательство предусматривает различные виды ответственности для нерадивых родителей, в том числе штрафы, обязательные и исправительные работы. Думаю, суд объективно рассмотрит этот вопрос», – резюмировал член СПЧ.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав семейную чету, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.

Массовые беспорядки в Москве имели конкретных координаторов, которые регулировали движение толпы и организовывали прорывы оцеплений. Один из таких прикрывался от задержания при помощи ЧУЖОГО ГРУДНОГО РЕБЕНКА. pic.twitter.com/s6QJH7SZQx — Илиас Меркури (@imerkouri) July 31, 2019

«Супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном. В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Перовский суд столицы уже зарегистрировал иск прокуратуры о лишении родительских прав.

Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович заявил, что государство обязательно должно принять меры в данной ситуации: «В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску».