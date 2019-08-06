Офицер ВСУ пообещал применить полученные им в США знания в «сражениях» за Крым

Командир роты ВСУ Семен Салатенко пообещал применить полученные им на учебе в США знания в «сражениях» в Донбассе и Крыму.

Салатенко написал в Facebook, что в данный момент обучается в Форт-Беннинге (США) и прикладывает «все усилия» для освоения американской военной науки, передает «Царьград».

Он был направлен на учебу по приказу министра обороны Украины. Командир заявил, что намерен применить полученные знания в сражениях за Донбасс и Крым.

«И только после освобождения всех наших оккупированных территорий (так в Киеве называют Крым после воссоединения полуострова с Россией – прим. ВЗГЛЯД) возможно и целесообразно проводить переговоры с теми россиянами, кого мы посчитаем нужным оставить в живых», – добавил Салатенко.

При этом его заявление рассмешило даже украинцев.

«А я-то все думал, почему мы не идем освобождать Крым?! Мы просто ждем пана Салатенко (позывной в АТО «Депутат», как и погоняло по жизни)», – написал автор Telegram-канала «Черговий ООС».

Ранее украинские военные утонули под присмотром инструкторов НАТО. До этого Су-27УБ ВВС Украины разбился в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо».

Кроме того, сообщалось, что солдаты бегут из ВСУ.

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