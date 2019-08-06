Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Генеральная прокуратура установила факты намеренных поджогов лесов в Иркутской области, об этом сообщил официальный представитель надзорного органа Александр Куренной.

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», – пояснил Куренной, передает РИА «Новости».

Генеральная прокуратура также оценит законность действий властей в связи с распространением пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил он.

«Будет дана правовая оценка причинам возникновения пожаров, действиям или бездействию органов исполнительной власти и местного самоуправления. Будем устанавливать причины возникновения пожаров. Будем решать вопрос с возмещением материального ущерба, который причиняется окружающей среде, в том числе опосредованно... государственному бюджету», – сказал Куренной.

Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что руководство Иркутской области и власти других регионов страны, в которых произошли масштабные лесные пожары, искажали статистику по этой теме.

В понедельник стало известно, что площадь действующих на территории Сибири и Дальнего Востока лесных пожаров сократилась на 25%.